Встреча в рамках всероссийского проекта «Диалоги с Героями» состоялась накануне в Центре поддержки одаренных детей «Стратегия». Ее тема – «Звездные «Молнии»: космонавтика в системе обороны и безопасности России». Участниками встречи стали учащиеся «Стратегии».

Провел «Диалоги с Героями» руководитель «Центра космических знаний», лектор областного отделения общества «Знание» Александр Артемьев. Он отметил, что встреча логически включена во всероссийскую акцию «Новые горизонты», инициатором которой выступает общество «Знание».

Всероссийский проект «Диалоги с Героями» рассчитан на молодежь и несет не только историческую, научную и техническую информацию, но и нацелен на патриотическое воспитание подрастающего поколения. «Тема встречи была посвящена военному аспекту космонавтики, ее месту и роли в обеспечении безопасности и обороны России. При этом внимание молодых людей обращается на те положения послания Президента России к Федеральному Собранию РФ 2018 года, в которых Владимир Путин представил новые разработки российских ученых и конструкторов в области стратегических вооружений и противоракетной обороны», – рассказали организаторы.

Они добавили, что обсуждаемая тема является актуальной и вызывает особый интерес у молодых липчан, которым в ближайшее время предстоит служба в Вооруженных силах России. Среди участников «Диалогов с Героями» в рамках деятельности «Центра космических знаний» есть немало тех, кто выбрал профессию офицера, в том числе и в космических войсках. «Такие встречи формируют у молодежи высокие моральные и психологические качества, позитивное отношение к выполнению воинского долга, преданность Родине и готовность к ее защите», – подчеркнул глава региона Игорь Артамонов.