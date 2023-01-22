Студенты Липецкого колледжа транспорта и дорожного хозяйства вместе с автоинспекторами приняли участие в рейде, посвященном профилактике ДТП с участием пешеходов. В эти дни на территории области проходит профилактическое мероприятие «Пешеход», а целями проводящейся всероссийской акции «Студенческий десант» является знакомство молодежи с деятельностью сотрудников полиции.

Продемонстрировать студентам работу инспекторов ДПС по выявлению нарушителей ПДД в ходе рейда и было задачей совместной акции. Сначала сотрудники Госавтоинспекции познакомили ребят со статистикой ДТП, связанной с наездами на пешеходов. На территории областного центра в прошлом году было зарегистрировано 169 подобных дорожно-транспортных происшествий, в них погибли девять человек, 169 получили различные травмы. Дорожные полицейские подчеркнули, что такие происшествия нередко заканчиваются тяжелыми последствиями для пеших участников движения. Поэтому их профилактике придается большое значение.

Предотвращение аварийности, сведение к минимуму тяжести последствий ДТП – в числе приоритетных задач, которые решаются в регионе по поручению губернатора Липецкой области Игоря Артамонова. «Повышение уровня безопасности на дорогах – общая цель, к которой необходимо стремиться с наращиванием усилий всех связанных с этим служб и ведомств», – считает руководитель исполнительной власти региона.

Совместно с полицейскими студенты дежурили у нерегулируемых пешеходных переходов на улицах Механизаторов и Стаханова в областном центре. Законопослушным автомобилистам, пропускавшим пешеходов, ребята и автоинспекторы вручали сувениры и памятки по ПДД, сообщили в Госавтоинспекции Липецкой области.

Во время рейда был выявлен факт нарушения Правил дорожного движения, когда водитель на переходе не пропустил пешехода. На нарушителя был составлен административный материал, ему грозит штраф в размере от 1500 до 2500 рублей. Кроме того, во время бесед с пешеходами, студенты напоминали о важности соблюдения Правил дорожного движения, подчеркивая, что только это способно предохранить от серьезной беды.

Учащиеся колледжа транспорта и дорожного хозяйства активно участвуют в областных профильных фестивалях «Живи по правилам!», «Вектор дорожной безопасности», организованных Госавтоинспекцией, а волонтеры из этой образовательной организации охотно поддерживают разнообразные пропагандистские мероприятия. И, как заметили автоинспекторы, участие в рейде понравилось молодым людям, для некоторых такие акции могут стать первым шагом к выбору профессии.