Представители Липецкой области стали одними из самых результативных участников Международного молодежного форума «Байкал». Всего он собрал 1,5 тысячи молодых людей из России и зарубежья.

Липчане в целом выиграли грантов на 1,6 млн рублей. Так, проект Орхана Азизова «Плоггинг-забег #ЧистыйЛипецк» был рекомендован к присуждению грантовых средств в размере 1,2 млн рублей. У юного экоактивиста из Липецка уже есть серьезные достижения. В сентябре 2020 года Орхан организовал первый плоггинг-забег в рамках проекта «Чистый Липецк» c результатом в 672 кг собранных мусорных отходов, а в апреле 2021-го состоялись уже пять таких забегов, было собрано 1301 кг мусора.

Вторым призером грантового конкурса из Липецкой области стал Анатолий Ткаченко. Его проект «Здоровое поколение» получил поддержку Росмолодежи в размере 400 тысяч рублей. Он будет реализовываться до конца 2022 года. В его рамках состоится серия просветительских и спортивных акций, в том числе тренировки, соревнования и фестиваль воркаута.

«Молодежь Липецкой области – целеустремленная и талантливая, – считает глава региона Игорь Артамонов. – России и нашей области нужны юноши и девушки, способные работать на благо людей, готовые отвечать на вызовы времени, самосовершенствоваться и менять мир».

В этом году грантовую поддержку на форуме «Байкал» получили 82 проекта, представленные участниками со всей страны. Общая сумма поддержки составила 53 млн рублей.