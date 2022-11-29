Подведены итоги IV заочного этапа Всероссийского спортивного онлайн-фестиваля «Трофи!» среди школьников и обучающихся профессиональных образовательных организаций, в котором участвовали и липчане. В суперфинале примут участие три команды из Липецкой области.

Как сообщили в региональном управлении образования и науки, в своих номинациях за победу будут бороться представители Усманского филиала Липецкого медицинского колледжа, Усманского многопрофильного колледжа и школы села Сенцово Липецкого района. Всероссийский спортивный онлайн-фестиваль проводится в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

Увлеченный спортом губернатор Липецкой области Игорь Артамонов неоднократно отмечал важность приобщения липчан с самого юного возраста к физической культуре и активному образу жизни. «Массовость – основа всех наших спортивных достижений. В Липецкой области каждый житель может выбрать вид спорта по своему желанию», – подчеркивает Игорь Артамонов.