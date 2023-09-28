Продолжается приём заявок на молодежный научно-инновационный конкурс «Умник- 2023». Он продлится до 12 ноября. Заявки принимаются в электронном виде, а полуфиналы будут организованы сразу на трёх площадках опорных вузов региона – ЛГТУ, ЕГУ и ЛГПУ. В конкурсе могут участвовать липчане от 18 до 30 лет, которые ранее не становились победителями программы.

«Необходимо выявлять и всячески поддерживать одаренную молодежь, – отмечает губернатор региона Игорь Артамонов. – Наша задача – обеспечить равные возможности для самореализации каждого жителя области. Мы стремимся, чтобы все учебные заведения региона успевали за современными тенденциями, и прилагаем большие усилия для достижения этой цели».

Программа «Умник» направлена на поддержку коммерчески ориентированных научно-технических проектов молодых исследователей. Победители получат гранты – 500 тысяч рублей на реализацию лучших научных проектов. «Участие в программе как можно большего количества молодых инноваторов и повышение качества заявок позволит привлечь средства на развитие технологических стартапов региона. 25 сентября специалисты регионального представительства Фонда содействия инновациям встретились со студентами Липецкого Государственного Технического университета, чтобы рассказать о возможностях программы «Умник». Заявки на участие пожелали подать более 30 студентов вуза. Подобные встречи мы проведем на площадках ЛГПУ и ЕГУ», – говорит директор АНО «ЦПЭ Липецкой области», президент Липецкой торгово-промышленной палаты Анатолий Гольцов.

Конкурс проводится по направлениям: цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, новые материалы и химические технологии, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика. Предварительное рассмотрение заявок на базе ЛГТУ состоится с 12 по 31 октября. Даты проведения полуфиналов конкурса на других площадках регионального этапа программы размещены на портале: https://umnik.fasie.ru/lipetsk/. На этом же сайте ведется прием заявок.

По вопросам участия в конкурсе и получению гранта можно обращаться в Фонд содействия инновациям по Липецкой области по телефону: 8 (4742) 37-13-87.