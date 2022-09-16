Всероссийский молодежный ИТ-форум «Свой код», в котором могут принять участие и молодые липецкие ИТ-специалисты, пройдет 27 и 28 октября в Смоленской области при поддержке Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и автономной некоммерческой организации «Лаборатория цифровой трансформации».

Форум соберет талантливую молодежь, увлеченную информационными технологиями, из всех регионов России. К участию приглашаются школьники, студенты, ИТ-специалисты в возрасте от 14 до 24 лет. «Цифровая экономика развивается, молодые IT-специалисты всегда востребованы. И такие форумы помогут им двигаться вперед», – отмечает губернатор региона Игорь Артамонов.

В программу форума вошли хакатон и мастер-классы по кибербезопасности; киберспортивный турнир по дисциплине Dota2; чемпионат «Квантовая задача» и мастер-класс по квантовому программированию для школьников, прошедших отбор в проект Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации «Код будущего»; студенческая технологическая сессия; мастер-класс по первым шагам в ИТ-бизнесе и созданию ИТ-стартапов; тестирование беспилотного транспорта; кейс-шоу с историями успеха молодых ИТ-специалистов; открытый диалог с Министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максутом Шадаевым; пленарное заседание с участием руководителя Минцифры и генерального директора Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светланы Чупшевой.

Как сообщили в управлении цифрового развития Липецкой области, для того, чтобы стать участником форума нужно оставить заявку на сайте свойкод.рф. Победителей ждут специальные призы от партнеров, возможность пройти стажировку в ведущих ИТ-компаниях страны, а также призовой фонд в размере 2 млн рублей.