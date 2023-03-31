Сегодня в Большом зале Правительства Липецкой области состоялась очередная шестая сессия Молодежного парламента Липецкой области. В заседании принял участие заместитель председателя регионального парламента Андрей Фролов и депутаты облсовета.

В рамках сессии члены Молодёжного парламента внести изменения в план работы на 2023 год.

— Мы намерены выйти с обращением к депутатам Госдумы с просьбой поддержать нашу инициативу, которая касается ипотечного кредитования молодых людей. Предложение заключается в том, чтобы создать и на законодательном уровне закрепить льготную программу ипотечного кредитования с государственной поддержкой для студентов, — отметил председатель Молодёжного парламента Владимир Посульченко. — Данная «студенческая ипотека» предполагает под собой отсутствие первоначального взноса и сниженную процентную ставку на период обучения в вузе.

Кроме того, Молодежный парламент принял решение обратиться в Министерство просвещения с инициативой расширить курс внеурочных занятий в рамках проекта «Разговоры о важном». Молодые парламентарии предлагают включить уроки по направлениям «Финансовая грамотность» и «Сексуальное воспитание».

— Молодёжный парламент – важная структура при Липецком областном Совете депутатов. Ребята вместе с нами участвуют в разработке законопроектов, касающихся проблем молодёжи. Хочу отметить, что очень часто именно молодые парламентарии поднимают достаточно важные вопросы и сегодняшняя сессия не стала исключением, — отметил вице-спикер облсовета Андрей Фролов.