Молодые предприниматели Липецкой области узнали о перспективах в ремесленной деятельности

Круглый стол «Пути развития и меры поддержки молодых предпринимателей в сфере ремесленной деятельности» прошел в культурном пространстве «Липецкие ремесла». Он собрал представителей органов власти, общественных организаций, бизнес-сообществ, банковской сферы и молодых предпринимателей. Целью встречи стало информирование о мерах поддержки, которые действуют в регионе для молодежного предпринимательства, а также налаживание взаимодействия с министерствами соцполитики, молодежной политики Липецкой области для воплощения совместных проектов. Организатором выступила Липецкая торгово-промышленная палата при поддержке центра «Мой бизнес» Липецкой области.

Перед началом мероприятия состоялась презентация недавно открывшегося культурного пространства «Липецкие ремесла» в Липецке на улице Советской, 36. Оно включает несколько залов, оформленных в самобытном стиле, где представлены авторские работы липецких ремесленников, проводятся мастер-классы и другие активности с участием творческих и культурных коллективов. Когда мастера-ремесленники вместе собираются – они одновременно и конкуренты, и партнёры в решении очень многих вопросов, отметили на встрече.

Представители министерства соцполитики Липецкой области и центра «Мой бизнес» подробно рассказали о процедуре получения соцконтракта. Липецкое региональное отделение Российского союза сельской молодежи представило программу развития и возможностей для предпринимателей села. Представители регионального отделения Росмолодежь рассказали о сообществе молодых предпринимателей в регионе и новом проекте «Маркет молодых», направленном на популяризацию отечественной продукции и развитие молодых предпринимателей в возрасте от 18 до 35 лет. У участников трека «Маркет молодых» появится отличная возможность выставлять на федеральных площадках, форумах, мероприятиях свою продукцию.

Реализация мер поддержки малого и среднего предпринимательства центром «Мой бизнес» Липецкой области продолжается по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Функции органа управления центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредители которой – правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.

«Поддержка ремесленной деятельности как предпринимательства не просто укрепляет экономику, но и сохраняет культуру, обогащает ее. По опыту Липецкой области можно сказать, что ремесленные мастерские часто становятся социальными центрами, где люди могут учиться, обмениваться опытом и совместно развиваться», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.