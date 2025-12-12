Молодые промышленники Липецкой области усиливают кооперацию и кадровый потенциал

Руководитель регионального отделения Клуба молодых промышленников Липецкой области, собственник Промышленной группы «Гермес» Полина Шарова представила результаты работы отделения за 2025 год. Презентация прошла в рамках Дня молодого промышленника на встрече с заместителем Министра промышленности и торговли РФ Иваном Куликовым на круглом столе в Минпромторге России.

За прошедший год липецкое отделение Клуба объединило семь предприятий из сфер энергомашиностроения, металлообработки, сельскохозяйственной, мясной и фармацевтической промышленности, создав живое профессиональное сообщество для усиления промышленного потенциала региона. Отделение стало активной площадкой для диалога бизнеса и власти. Инициированные Клубом мероприятия — производственный тур совместно с Фондом развития промышленности и встреча с ФРП и банком ВТБ по вопросам финансирования — позволили промышленникам региона детально обсудить меры господдержки и инструменты кооперации.

Ключевые достижения группы компаний «Гермес» в 2025 году включают открытие второго производственного цеха в Липецке, запуск производства мощных промышленных котлов и получение для продукции знака «Российская промышленная продукция», что открывает доступ к государственной поддержке. Особое внимание уделяется работе с кадрами: проведен конкурс «Кубок сварки Гермес» для студентов, создавший пять новых рабочих мест, регулярные профориентационные экскурсии и корпоративный спорт. Этот опыт был отмечен на федеральном уровне. На круглом столе в Минпромторге председатель правления Клуба Антон Ковалев подчеркнул растущую роль таких региональных инициатив.

Клуб молодых промышленников — растущее сообщество предпринимателей и топ-менеджеров промышленных предприятий, целью которого является развитие промышленного потенциала России через кооперацию, обмен опытом и реализацию совместных проектов.

«Молодые руководители промпредприятий в Липецкой области демонстрируют замечательные управленческие навыки, которые способствуют развитию компаний и увеличению их вклада в экономику региона и страны», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.