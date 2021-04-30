Школа «#МЫВМЕСТЕ» пройдет 1-6 июня в рамках нового образовательного сезона «Тавриды» в Крыму, сообщили в управлении молодежной политики Липецкой области. Впервые в арт-кластере соберутся юноши и девушки с ограниченными возможностями здоровья, которые развиваются в сфере креативных индустрий, и молодые деятели культуры и искусств.

«Государственная помощь, различные меры поддержки липчанам с ограниченными возможностями здоровья являются одними из приоритетных задач социальной политики для региональных властей, – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Это позволяет молодежи не замыкаться на своих проблемах, удовлетворять досуговые, познавательные, эмоционально-эстетические потребности, что в комплексе с другими реабилитационными мероприятиями – медицинскими, психологическими, бытовыми, делает их жизнь комфортнее и содержательнее. При этом развиваются личностные качества каждого человека, повышается его статус в обществе».

Для творцов из мира музыки, хореографии, театра и кино, арт и медиа подготовлена образовательная программа, которая включает шоу-кейсы с презентацией авторских продуктов и идей, созданных совместно с арт-сообществами; творческие мастерские с экспертами индустрии культуры и искусства; и сессию мотивационного сторителлинга от почетных гостей – лидеров креативных индустрий. Во время школы участники пройдут кастинг и под руководством режиссера создадут творческие номера, которые войдут в программу шоу резидентов на фестивале «Таврида. Арт» с 8 по 12 сентября. Участники школы познакомятся друг с другом заранее в регионе проживания. Со своими сопровождающими уже сплоченной командой они прибудут на площадку в Крыму. Это поможет преодолеть барьер в общении, улучшить социальные компетенции и легко погрузиться в творческую атмосферу. Для комфортного пребывания всех гостей продолжается обустройство территории арт-кластера, а участникам с ОВЗ будут доступны дополнительные сервисы.

В рамках школы запланирована съемка документального социального проекта о жизни героев с ОВЗ, их поиске успеха и победах. Команда арт-кластера «Таврида» убеждена, такие особые творцы не ограничены в своих взглядах, они смотрят дальше, выше, шире, свободнее – с другой точки зрения – и находят новые смыслы и новые способы реализовать себя. Всего в заезде примут участие 300 молодых талантов. Регистрация на школу доступна на сайте https://tavrida.art/antischools-social до 4 мая включительно.

Арт-кластер «Таврида» – платформа возможностей, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в креативных индустриях и отраслях культуры и искусства. «Таврида» входит в федеральный проект «Социальная активность» национального проекта «Образование» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Организатор проекта – АНО «Центр развития культурных инициатив». Свою историю «Таврида» начала в 2015 году, когда получила статус Всероссийского молодежного образовательного форума. За шесть лет проект развился до формата масштабного арт-кластера и в 2021 году трансформируется в единую экосистему сервисов для настоящих и будущих лидеров креативных индустрий.