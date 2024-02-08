Первенство Центрального федерального округа по настольному теннису среди юношей и девушек до 20 лет проходит в эти дни в Липецке в гостинично-развлекательном комплексе «Лебедь». В соревнованиях принимают участие более 170 спортсменов из 17 регионов ЦФО.

По итогам первых дней определены победители и призеры первенства в командном зачете, сообщили в управлении физической культуры и спорта Липецкой области.

Юноши:

1 место – Московская область

2 место – Липецкая область

3 место – Ивановская область/Ярославская область

Девушки:

1 место – Московская область

2 место – Воронежская область

3 место – Ярославская область/Рязанская область

С 8 по 11 февраля бороться за звание лучших в ЦФО будут участники личного зачета. «Наши молодые спортсмены показывают хорошие результаты, – отметил Игорь Артамонов. – Мы ежегодно увеличиваем возможности для воспитания спортсменов мирового уровня, паралимпийцев и систематических занятий физкультурой детей и взрослых. Наша задача – сделать спорт доступным каждому жителю региона, особенно молодежи», – подчеркнул Игорь Артамонов.