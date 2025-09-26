Молодые цифровые лидеры показали свой потенциал на всероссийском форуме в Липецке

Четвёртая смена Всероссийского форума «Область будущего» завершилась в Липецкой области. В течение нескольких дней около 300 участников из 55 регионов России создавали сервисы для государства. Они представили десятки проектов, среди которых платформа для инженерных задач, модуль для автоматической проверки электронных документов, ИИ-сервис для онлайн-собеседований с функцией прокторинга, «умный» навигатор по Госуслугам для молодых семей, система реабилитации военнослужащих и математические модели для анализа природных явлений. Все решения взяты в дальнейшую проработку вместе с профильными ведомствами и партнёрами форума, а их внедрение можно отслеживать в социальных сетях центра ИТ-компетенций «Области будущего».

Среди проектов, представленных на смене, особое внимание привлекла разработка команды из Липецкой области – «Персонализированная реабилитация военнослужащих после травм». Заказчиками кейса выступили правительство Липецкой области, министерства социальной политики и здравоохранения региона. Молодые специалисты во главе с Рамилем Громовым, Артёмом Карапетяном и Евгением Тузом предложили мобильное приложение с трёхуровневой системой оповещений (зелёная, жёлтая и красная зоны), алгоритмом машинного обучения для анализа биомаркеров (ЧСС, сон, активность), а также механизмом безопасного хранения данных.

Ключевым событием смены стала стратегическая сессия «Цифровой горизонт: молодёжь, инновации и будущее госсектора». В ней приняли участие федеральные эксперты, представители органов власти, ведущие корпорации и молодые инноваторы. Обсуждались реальные вызовы цифровой трансформации: нехватка кадров, барьеры внедрения ИИ, потребность в гибких образовательных траекториях.

Партнёрами форума выступили VK, Сбер, Университет 2035, РАНХиГС, Минцифры России, Минэкономразвития РФ, Сколтех и Аналитический центр при Правительстве РФ. Они предоставили реальные кейсы, менторскую поддержку и подготовили подарки для самых активных участников, подчеркнув ценность их вклада.

В течение смены работала система «цифрового следа»: фиксировалась активность и вовлечённость каждого участника. На основе этих данных сформирован кадровый резерв молодых IT-специалистов, готовых включиться в реальную работу по цифровой трансформации страны. Особым моментом стало закрытие смены: лучшие команды и участники получили награды и презенты, а также возможность продолжить путь в профессиональной сфере. Для них уже прорабатываются стажировки и практики в ведущих компаниях и органах власти.

Эксперты отметили высокий уровень проектов и подчеркнули, что «Область будущего» уже сегодня стала местом, где рождаются реальные сервисы и сценарии развития цифрового государства.

«Развитие молодежи в ИТ — это залог технологического и экономического прогресса страны. Форум в Липецкой области помог молодым ИТ-специалистам оценить свой потенциал, получить новые знания и определиться с карьерной траекторией», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.