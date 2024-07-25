Пять проектов молодых учёных из Липецкой области стали победителями пятой волны федерального конкурса «Студенческий стартап» федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» Фонда содействия инновациям. На реализацию своих идей они получат по миллиону рублей.

Проекты липецких студентов ориентированы на развитие цифровых технологий и креативных индустрий. Среди победивших проектов – информационный портал с элементом геймификации, разработка инновационной линейки гитар и звукоснимателей с использованием 3D-печати, интеллектуальная система интуитивного управления беспилотными летательными аппаратами, сервис для вовлечения сотрудников в рабочий процесс и система психологического тестирования для оценки профессиональной пригодности сотрудников.

По условиям конкурса, победители должны зарегистрировать юридическое лицо, разработать бизнес-план и создать сайт стартапа в течение 12 месяцев. Липецкий центр «Мой бизнес» будет оказывать им всестороннюю поддержку и учить будущих предпринимателей вести бухгалтерию и грамотно распределять финансы.

Соглашение о взаимодействии между правительством Липецкой области и Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере заключено в феврале 2023 года. Представительство Фонда в Липецкой области ведет свою деятельность на базе АНО «ЦПЭ Липецкой области» (центр «Мой бизнес»). Поддержка бизнеса в регионе осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

«Идеи липецких молодых ученых не первый раз получают высокую оценку и финансирование. Молодцы, что еще будучи студентами пробуют свои силы в инновационной деятельности и предпринимательстве. Это хороший опыт», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.