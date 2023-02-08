Торжественное награждение, приуроченное к Дню российской науки, состоялось в правительстве Липецкой области. Восемь молодых ученых региона получили премию, носящую имя заслуженного деятеля науки и техники РФ, экс-ректора Липецкого государственного технического университета Сергея Коцаря. С этим событием их поздравил вице-губернатор региона Анатолий Якутин.

«Научная революция сделала большой шаг для человечества и позволила менять мир к лучшему. Спасибо Вам за то, что вы делаете на благо прогресса. Успехов в вашей деятельности, двигайте науку вперед, ведите общество к светлому будущему и процветанию», – обратился к собравшимся Анатолий Якутин.

За 20 лет премия Коцаря присвоена 167 молодым учёным области. В этом году ее получили студент Елецкого государственного университета имени И.А. Бунина Максим Мельников за работу «Цифровой помощник с дополнительным модулем дистанционного тестирования», два студента ЛГТУ – Наталья Воронина за работу «Трудовые династии как элемент корпоративной культуры на современном промышленном предприятии» и Михаил Пасынков за работу «Управление комплексом маркетинга предприятия», а также доцент кафедры английского языка Липецкого государственного педагогического университета имени П.П. Семенова-Тян-Шанского Ксения Аксенова за работу «Концепт «количество» в русской, английской и французской лингвокультурах», ассистент кафедры Липецкого филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» Екатерина Барбашина за цикл статей «Ресурсно-промышленное обеспечение экономического развития России», преподаватель ЛГТУ Алексей Синюков за учебное пособие «Техническое регулирование и контроль качества электрического и электромеханического оборудования», аспирантка ЕГУ Анна Полякова за работу «Преемственное формирование стохастической культуры школьников в условиях цифровой трансформации общего образования» и доцент ЛГТУ Ольга Фарафонова за работу «Применение наночастиц как компонентов распознающей платформы аффинных сенсоров и флуоресцентных меток в поляризационно-флуоресцентном анализе пищевых продуктов».

После награждения вице-губернатор пообщался с лауреатами. В разговоре были затронуты вопросы оснащения лабораторий вузов и формирования комьюнити молодых ученых в регионе. Представители учебных заведений обратились с просьбой поддержать на уровне правительства области их участие в грантовых конкурсах, а также поинтересовались, есть ли у руководителей региона особые пожелания и запросы на научные изыскания. Анатолий Якутин сказал, что правительство всегда готово к рассмотрению интересных идей и выработке совместных проектов.

«У липецких ученых есть интересные разработки, многие из которых уже внедряются в производства, используются для усовершенствования технологических процессов, находят свое отражение в социальной сфере, медицине, педагогике. Этот потенциал нужно поддерживать и наращивать», – отмечает губернатор области Игорь Артамонов.