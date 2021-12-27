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Ежегодно вручается восемь премий, три – студентам. Размер вознаграждения – 25 тысяч рублей. Вопрос о присуждении премии имени С.Л. Коцаря за 2021 год рассмотрели на 6 сессии облсовета.

Премия учреждена в честь учёного-металлурга, экс-ректора Липецкого государственного технического университета Сергея Коцаря. Её соискателями могут быть преподаватели, аспиранты, научные и инженерно-технические сотрудники, врачи образовательных и научных медицинских учреждений, а также предприятий Липецкой области в возрасте до 35 лет, а также студенты вузов до 25 лет включительно.

Они должны быть авторами научных работ в области естественных, технических, гуманитарных и экономических наук, либо авторами новых образовательных, медицинских и производственных технологий, учебников, учебных пособий и научно-методических разработок.

Список кандидатов этого года утвердили на 6-ой сессии. В этом году награды получат:

Олег Андрущенко – студент Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина за цикл статей: «Историческая ретроспектива физической культуры и спорта в городе Ельце».

Любовь Емельянова – студентка ЛГТУ за научную работу: «Благоустройство дворовой территории как элемент эстетически-художественного воспитания молодежи».

Юлия Колесникова – доцент кафедры социологии и управления ЛГПУ им. П.П. Семенова-Тян-Шанского за научную работу: «Учебное пособие «Управленческая экономика».

Ксения Лыкова – аспирантка кафедры математики и методики ее преподавания ЕГУ им. И.А. Бунина за научную работу: «Теория и практика применения дистанционных технологий в обучении старшеклассников стохастике».

Евгений Новиков – студент ЛГПУ им. П.П. Семенова-Тян-Шанского за научную работу «Математические методы и модели управления образовательной системой».

Юлия Солодовник – доцент кафедры экономика и финансы Липецкого филиала «Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» за научную работу: «Перспективные направления развития сферы туристско-рекреационных услуг в современных условиях (на примере Липецкой области)».

Ирина Ткачева – старший преподаватель инженерно-строительного факультета «Липецкого государственного технического университета» за научную работу: «Анализ компонентов для щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей с применением органоминерального наполнителя для ремонта цементобетонных дорог».

Мария Чернышева – врач-кардиолог кардиологического отделения «Липецкой городской больницы № 4 «Липецк-Мед» за научную работу: «Клиническая характеристика, медико-социальная значимость и профилактика медикаментозно-обусловленной брадикардии».