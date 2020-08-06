Молодые урбанисты создадут проект благоустройства Липецка

Молодые архитекторы, урбанисты, дизайнеры окружающей среды могут принять участие во всероссийском хакатоне «Города». Заявки принимаются от специалистов в возрасте от 18 до 35 лет, имеющих опыт в реализации проектов по благоустройству территорий.

Зарегистрироваться и подать заявку можно на портале АИС «Молодёжь России». Срок подачи заявок – до 13 августа текущего года. Экспертный совет отберёт 36 лучших участников, которые будут объединены в команды по три человека и совместно с представителями общероссийской организации «Городские реновации» и Союза архитекторов России создадут проекты по благоустройству для четырёх городов: Липецка, Волхова, Казани и Салехарда. Четыре команды-победителя получат финансирование на реализацию своего проекта в2021–2022 год.

«Молодёжь Липецкой области – целеустремленная и талантливая, – считает глава региона Игорь Артамонов. – Региону нужны молодые специалисты, способные работать на благо людей, готовые отвечать на вызовы времени, самосовершенствоваться и менять мир».