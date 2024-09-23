Всероссийская молодёжная премия в сфере медиа и журналистики «ШУМ» до 25 октября ждёт заявок от жителей Липецкой области в возрасте от 14 до 35 лет. Победителей определят в 11 номинациях:

1. «Яркий старт» (при поддержке Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых») – для юных авторов, создающих собственные медиапроекты.

2. «Первая полоса» – для журналистов региональных или федеральных СМИ.

3. «Лидер мнений» – для гражданских журналистов или блогеров.

4. «Профессионально о главном» – для пресс-секретарей или специалистов по связям с общественностью молодёжных организаций и проектов.

5. «Голос региона» – для представителей молодёжных радио, телевидения, печатных изданий и медиацентров.

6. «Прорыв года» – в данной номинации выдвигается авторский медиапродукт: документальное видео, печатная документалистика по событиям 2024 года, подкаст для молодёжи, который имеет не менее 10 регулярных выпусков и размещён на общедоступных сервисах.

7. «Цепная реакция» – для авторов экспертного контента по популяризации науки и профессий, связанных с атомной отраслью.

8. «Свои люди» – для авторов, создающих отечественные медиапроекты, способствующие продвижению российской идентичности и сплочению русского народа.

9. «Связующее звено» – для журналистов, блогеров, военных корреспондентов, которые создают контент в зоне специальной военной операции для повышения медиаграмотности и укрепления медиафронта.

10. Специальная номинация «Семейные ценности» – для авторов блогов о молодых семьях, программ, шоу и других медиапродуктов, популяризирующих традиционные семейные ценности.

11. Специальная номинация «Признание» – для наставников молодёжи в сфере медиа.

Народное голосование за проекты, отобранные экспертами, пройдет с 22 ноября по 4 декабря. Очный этап, выбор победителей и торжественная церемония награждения пройдет 6 декабря в Москве. Подробная информация о требованиях к участникам и их медиапродуктам размещена на официальном сайте Премии и в социальных сетях ВКонтакте и Телеграм.

Организаторами премии выступают Федеральное агентство по делам молодёжи и правительство Калининградской области, генеральным партнёром является Госкорпорация «Росатом».

«Конкурсы профмастерства среди молодежи являются социальными лифтами. Они позволяют талантливым ребятам не только продемонстрировать все, что они умеют и могут, но помогают профессиональному сообществу заметить их и, возможно, пригласить в команду, решающую важные для региона вопросы», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.