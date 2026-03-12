Молодых фотографов Липецкой области приглашают в бесплатные экспедиции для съемки дикой природы

Министерство молодежной политики Липецкой области информирует о старте всероссийского конкурсного отбора в бесплатную школу фотографа дикой природы «ЧУДО ВСЮДУ». К участию приглашаются творческие жители региона в возрасте от 18 лет до 35 лет, увлеченные фотоискусством и изучением природного многообразия России.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда природы. Его главная цель — создание профессионального сообщества и пополнение медиаархивов особо охраняемых природных территорий. Организаторы отмечают, что это не туристическая поездка, а полноценная образовательная программа в условиях дикой природы.

Победители отбора войдут в состав трех команд, которые отправятся в научно-творческие экспедиции летом и осенью 2026 года. Участников ждет восьмидневное погружение в жизнь заповедников с проживанием на кордонах и в палаточных лагерях, полевой кухней и полным отсутствием связи.

География проекта охватывает уникальные природные зоны страны. Специализация экспедиций распределится следующим образом:

– Алтай (природный парк «Ак-Чолушпа»): высокогорье, степные ландшафты и астрофотография (съемка звездного неба).

– Бурятия (Байкальский заповедник): пейзажная съемка, фотоохота на птиц и обитателей побережья озера Байкал.

– Калмыкия (заповедник «Черные земли»): съемка краснокнижной популяции сайгаков и бескрайних степей.

Ключевая особенность проекта — практическая польза для заповедников. Каждая команда передаст принимающим ООПТ более 4500 отснятых материалов для использования в работе. Лучшие фотоработы войдут в выставочные экспозиции. Автор и главный наставник школы — мурманский фотограф дикой природы Павел Ившин, имеющий десятилетний опыт съемок и за плечами более 1000 дней, проведенных в экспедициях. Его работы выставлялись в Государственном Эрмитаже и Третьяковской галерее.

«Липецкая молодёжь — талантливая, активная и целеустремлённая. Наши ребята успешно занимаются волонтёрством, заботятся об экологии, предлагают смелые идеи. Очень важно, что у них появляются такие возможности — учиться у лучших практиков страны, работать в уникальных заповедниках, создавать контент, который останется в научных архивах и на выставках. Мы поддерживаем инициативы, которые позволяют молодым людям реализовать себя и одновременно приносить пользу региону и стране», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Для участия в конкурсном отборе приглашаются как опытные любители, так и начинающие фотографы, делающие первые шаги. Главное требование — искренний интерес к природе и желание учиться.

Прием заявок продлится до 26 апреля. Кандидатам необходимо заполнить анкету и прикрепить портфолио своих работ на официальном сайте проекта.