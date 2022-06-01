Составление финансового плана, учет доходов и расходов, грамотный выбор финуслуг способны облегчить жизнь любой семье. А многодетной — особенно. Для дружных, активных и творческих молодых семей липецкое отделение Банка России и областное управление социальной политики запустили в Международный день защиты детей онлайн-конкурс «Семейная копилка».

Его участниками могут быть молодые многодетные семьи Липецкой области с возрастом супругов до 35 лет. Им необходимо из подручных материалов создать яркие, необычные копилки. Главное — процесс создания семейной копилки, выбор необходимых материалов нужно заснять на видео. Продолжительность ролика — не более минуты. Важно не только показать, как вся семья объединена общим делом, но и как она ведет свой бюджет, как следует своему финансовому плану, какие лайфхаки использует для сбережения и накопления средств.

Ролики участникам конкурса предлагают загрузить в облачное хранилище и прислать ссылку до 17 июня 2022 года включительно на электронный адрес: [email protected] В теме письма должны быть указаны контактные данные.

Оригинальность и качество исполнения копилок оценят члены жюри. В состав конкурсной комиссии войдут представители липецкого отделения Банка России, управления социальной политики Липецкой области и региональных СМИ. Символично, что подведение итогов конкурса состоится 7 июля, накануне Дня семьи, любви и верности.

Все участники конкурса будут награждены благодарственными письмами, а тройка лидеров — грамотами и памятными сувенирами. Кроме того, планируется определить обладателя Приза зрительских симпатий. В официальном аккаунте управления социальной политики Липецкой области в социальной сети «ВКонтакте» («Социальная политика Липецкой области») будет организовано голосование с участием всех представленных на конкурс работ.

Подробнее о «Семейной копилке» можно узнать по телефону: (84742) 42-08-08.