Молодым учёным Липецкой области вручили премию им. Сергея Коцаря. Церемония чествования лауреатов — студентов, аспирантов и педагогов — прошла при участии заместителя губернатора региона Юлии Котляровой и председателя Липецкого областного Совета депутатов Владимира Серикова. Они подчеркнули особую важность вклада молодых учёных в развитие не только региональной, но и отечественной науки, а также отметили глубину теоретических и практических исследований, которые те проводят на базе своих вузов.

Премии им. Сергея Коцаря удостоились восемь молодых исследователей из четырёх вузов — ЛГТУ, ЛГПУ имени Петра Семёнова-Тян-Шанского, ЕГУ имени И. Бунина и липецкого филиала РАНХиГС. Так, студентка педагогического университета Алёна Суворова разработала концепцию тетради для подготовки школьников к ОГЭ, аспирант елецкого вуза Владислав Кутепов — усилитель сигнала антенны для Wi-Fi. Искусственному интеллекту, помогающему обработке документов на госслужбе, посвятил свою работу Дмитрий Чеботарёв.

Областная премия, носящая имя доктора технического наук, бывшего ректора Липецкого политеха Сергея Коцаря, вручается более 20 лет. За эти годы её получили около 200 молодых учёных из 23 организаций региона, причём не только высшего образования, но и здравоохранения, научно-исследовательского и проектно-технологического института рапса и других учреждений, отметили в региональном минобразования. Размер премии в 2025 году составляет 70 тысяч рублей.

«У молодых исследователей всегда самые креативные и неординарные подходы к решению задач и проблем. Здорово, что много ребят занимаются наукой уже в студенчестве — этот опыт сформирует их как исследователей и новаторов. Мы поддерживаем молодёжь в этом стремлении. В регионе существует множество мер поддержки для студентов вузов, колледжей и техникумов: компенсация половины стоимости обучения, помощь в дальнейшем трудоустройстве, социальный контракт, средства которого могут пойти на очередное научное исследование и разработку», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.