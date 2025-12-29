Молодёжь из Усманского округа выступила перед бойцами СВО из воронежского госпиталя Минобороны

Бойцы СВО, проходящие лечение и реабилитацию в одном из госпиталей Министерства обороны РФ в Воронежской области, стали гостями праздничного новогоднего мероприятия. Его организовали активисты местного отделения «Молодой Гвардии Единой России», представители Усманского промышленно-технологического колледжа и комитета солдатских матерей.

Для военнослужащих был подготовлен праздничный концерт с творческими номерами. В роли главных персонажей новогоднего праздника выступили Дед Мороз и Снегурочка, которые вручили бойцам подарочные наборы. В каждом — письма с поздравлениями и пожеланиями скорейшего выздоровления, написанные студентами колледжа.

«Такие встречи очень важны. Они дают нашим бойцам, которые с честью выполняют свой долг, понять, что о них помнят, их ждут и ими гордятся. Искренняя забота и внимание — это мощная поддержка на пути к выздоровлению. Благодарю всех организаторов и участников этой акции», — сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.