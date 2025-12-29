Молодёжь Липецкой области 130 тысяч раз посмотрела онлайн-уроки по финграмотности

Подведены итоги осенней сессии онлайн-уроков по финансовой грамотности. Школьники и студенты колледжей Липецкой области посмотрели занятия около 130 тысяч раз. Проект Банка России охватил все образовательные организации региона. Уроки прошли в обновленном геймифицированном формате. Ребята помогали супергероям, восстанавливали магические артефакты, спасали Город Финансов от злодеев.

В целом по России онлайн-уроки собрали больше 3,3 млн просмотров. За осеннюю сессию прошло свыше 760 эфиров. Самыми популярными темами занятий стали управление личными финансами, защита денег и имущества, инвестиции. В весеннюю сессию-2025 школьники и студенты региона посмотрели вебинары о финансах свыше 40,5 тысячи раз, сообщили в липецком отделении Банка России.

«Онлайн-уроки по финграмотности от Банка России проходят с 2015 года. Темы подбираются самые актуальные, которые действительно способны защитить подрастающее поколение от мошенников, предостеречь от финансовых ловушек, а также научить грамотному распределению бюджета», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.