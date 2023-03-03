Стартовал приём заявок на Всероссийский конкурс молодёжных авторских проектов «Моя страна – моя Россия». В нём могут принять участие жители Липецкой области. Заявки принимаются до 30 марта на сайте проекта.

Участвовать в конкурсе приглашают школьников, студентов, аспирантов, преподавателей, молодых ученых, предпринимателей, общественных деятелей и инициативных жителей регионов в возрасте от 14 до 35 лет. Дети до 13 лет смогут стать участниками специальной номинации этого года: «Сказки детей о науке». Для педагогов и преподавателей предусмотрена специальная номинация «Моя педагогическая инициатива», которая не имеет возрастных ограничений.

В 2023 году Всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия» пройдёт в 15 номинациях, охватывающих почти весь спектр вопросов социально-экономического развития российских территорий.

«В Липецкой области много амбициозной и инициативной молодёжи. Участие в этом проекте – хорошая возможность заявить о себе в масштабах страны и внести свой вклад в её развитие», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Конкурс входит в линейку проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Он проводится с 2003 года и является многолетней гражданской инициативой, направленной на создание условий для формирования гражданской идентичности, активной и ответственной позиции в решении локальных проблем социально-экономического и пространственного развития территорий (российских городов и сёл), укрепления государственного единства и целостности России.