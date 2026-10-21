Молодёжь Липецкой области приглашают побороться за путешествие на Камчатку в конкурсе карьерных историй

Студенты и молодые специалисты Липецкой области могут принять участие во всероссийском марафоне «Стажерские байки». Для этого нужно записать короткое видео о первых шагах в профессии. Авторы лучших историй получат возможность отправиться на Камчатку.

Марафон проводят проект «Профразвитие» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» и креативное агентство «Почва». Присоединиться можно до 16 ноября 2026 года.

Участникам предлагают рассказать о стажировке, первом собеседовании, неожиданной ситуации на работе или карьерном достижении. Это может быть история об удачном решении, полезной ошибке или трудностях, которые удалось преодолеть.

Видеоролик необходимо опубликовать в социальных сетях с хештегами #РоссияСтранаВозможностей, #Профразвитие и #СтажерскиеБайки, а затем передать эстафету друзьям или коллегам. Главное условие — история должна быть связана с работой, стажировкой или профессиональным развитием.

Победителей определят в двух номинациях: «Лучшая байка» и «Лучшая байка среди блогеров». Вторая предназначена для авторов с аудиторией более 10 тысяч подписчиков, зарегистрированных в профильном реестре. Эксперты оценят искренность и оригинальность рассказа, его пользу для других участников, качество подачи и соответствие теме и ценностям проекта. Путешествие победителей на Камчатку запланировано на ноябрь 2026 года.

Проект «Профразвитие» также помогает молодым людям найти стажировки и вакансии, получить карьерные консультации и подготовиться к трудоустройству. Эти возможности доступны после регистрации на сайте профразвивайся.рф.

«Первая работа — это всегда много вопросов и переживаний. Не всё получается сразу, и здесь особенно полезен честный рассказ сверстника: как справился с волнением, исправил ошибку, нашёл общий язык с коллегами. Для кого-то такая история станет поддержкой и поможет решиться на собственный первый шаг в профессии», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Проект реализуется в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети».