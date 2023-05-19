Первый Всероссийский Молодёжный форум по бережливому управлению «Наставничество – непрерывный путь к успеху» стартовал в Елецком районе Липецкой области. Он собрал более 200 студентов из разных регионов страны на базе детского оздоровительного лагеря «Белая берёзка». Участникам предстоит пройти насыщенную образовательную программу и на практике познакомиться с бережливым производством.

«Бережливые технологии позволяют повысить КПД производства за счет оптимизации рабочих процессов и снижения потерь на всех этапах. В Липецкой области многие компании уже внедрили бережливые технологии и ощутили реальную выгоду: они стали производить больше продукции, экономить время и ресурсы без потери в качестве», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Участников ждёт несколько дней тренингов и мастер-классов. Также на форуме пройдут спортивные и творческие мероприятия. Молодые люди посетят предприятия Липецкой области, где уже внедрены принципы бережливого производства. РЦК Липецкой области, который является одним из основных партнёров форума, организовал поездки на предприятия-участники национального проекта «Производительность труда». Данные производства уже успешно провели оптимизацию и совершенствуются ежегодно при поддержке экспертов РЦК и ресурсов нацпроекта. Участники форума уже заинтересовались темой «Производительности труда» и возможностями помощи государства для предприятий.

Часть предприятий являются резидентами Особой Экономической Зоны «Липецк», где сейчас активно развивается направление промышленного туризма.