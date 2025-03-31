Молодёжный форум «Эффективное поколение» в Липецкой области приглашает к участию

Межрегиональный молодёжный форум «Эффективное поколение» состоится в спортивно-оздоровительном комплексе «Прометей» в Липецке 23-26 апреля. Регистрация доступна по ссылке до 3 апреля. Форум нацелен на создание инновационных условий для самореализации молодых людей и формирование ценностей бережливой личности на основе построения бережливого общества, создание новаторской коммуникативной среды для поддержки молодежных инициатив в области бережливых технологий, содействие самореализации молодежи, повышения уровня бережливых компетенций и навыков, а также обмен опытом между участниками.

В работе Форума примут участие представители органов государственной власти Липецкой области, эксперты по бережливым технологиям, в том числе от ПСР ГК «Росатом». Участников ждут мастер-классы, фабрики процессов, деловые игры по бережливому производству, проектная работа, тренинги с участием ведущих экспертов России, также будут организованы тематические дискуссионные площадки.

«Форум позволит подготовить кадровый резерв из эффективных сотрудников и студентов. На сегодняшний день это единственная в стране площадка, объединяющая бережливую молодежь», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.