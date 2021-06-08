Региональный этап Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов» проходит в Липецкой области. Он продлится до 11 июня. Участвуют 100 молодых жителей региона: студенты вузов, специалисты по воспитательной работе высших образовательных учреждений, государственные и муниципальные служащие, отвечающие за реализацию государственной молодёжной политики, а также медиаспециалисты и активисты молодёжных общественных организаций. По итогам работы лучших из них пригласят на всероссийскую «Территорию смыслов», которая пройдёт в июле-августе 2021 года в Солнечногорске.

«Молодые, перспективные, целеустремлённые люди необходимы региону, – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Наша молодёжь активно участвует в общественной деятельности, в социально-экономической и политической жизни. Убеждён, что молодые кадры сумеют в полной мере проявить свои умения и таланты, направив их на благо общества, смогут внести достойный вклад в развитие региона и всей России».

В первый день работы форума площадку посетил заместитель главы администрации Липецкой области Александр Рябченко. Он ответил на вопросы участников и анонсировал ряд инициатив, касающихся всех жителей Липецкой области. В течение ближайших двух месяцев пройдут открытые обсуждения благоустройства и развития областного центра, одной из площадок станут дискуссии с молодёжными сообществами. Также сейчас в городе готовятся проекты новых молодёжных центров, один из которых откроется на базе Института права и экономики уже в этом году. Другой станет крупной современной базой для обучения и занятия серфингом на набережной. Территорию обустроят развлекательными зонами, кафе и спортплощадками.

Александр Рябченко пригласил молодых людей присоединиться к рабочим группам, чтобы вместе обсуждать и решать глобальные проблемы, локализованные до уровня региона и города. «Мы возьмём в работу ваши инициативы, подключим профильных специалистов. Вы поднимаете очень важные вопросы, которые актуальны не только для молодёжи», – сказал Александр Рябченко, открывая форум.

Цель регионального этапа образовательного форума «Территория смыслов» — сформировать пул медиаторов локальных сообществ, понимающих, разделяющих, способных транслировать и объяснять повестку самореализации в молодёжной среде Липецкой области. Концепции команд участников будут презентованы в последний день форума.

«Липецк закрывает первый сезон региональных форумов «Территория смыслов». Мы с командой очень горды это делать именно здесь, на благодарной липецкой земле. Местная власть задаёт высокую планку тем, что открыто дискутирует и берёт на вооружение инициативы молодых людей», – отметил программный директор форума «Территория смыслов» Матвей Навдаев.

На форуме пройдёт Всероссийский конкурс молодёжных проектов, принять участие в котором могут участники форума. Максимальный размер гранта – 1,5 млн рублей. Номинации: студенческие инициативы, добровольчество, развитие социальных лифтов, инициативы творческой молодёжи, патриотическое воспитание, спорт, ЗОЖ, туризм, профилактика негативных проявлений в молодёжной среде и межнациональное взаимодействие, укрепление семейных ценностей, молодёжные медиа.

«Ещё совсем недавно проведение «Территории смыслов» на региональных площадках казалось чем-то невероятным, но Россия – страна возможностей, поэтому прямо сейчас около ста представителей самой активной и инициативной молодёжи Липецкой области ищут точки смыслов и вдохновение на форуме. Кроме того, сегодня впервые в одной команде, на одной площадке работают не только молодые люди, но и специалисты, занимающиеся государственной молодёжной политикой. Думаю, что такой формат поможет наладить более эффективную коммуникацию между обеими сторонами», – директор управления молодёжной политики Липецкой области Светлана Карелина.

Форум «Территория смыслов» существует с 2015 года, до 2018 года он проходил во Владимирской области. С 2019 года площадкой Форума стала Мастерская управления «Сенеж» в Подмосковье. В 2020 году впервые проведён региональный этап «Территории смыслов» в Тамбове. Организаторами «Территории смыслов» в Липецкой области стали Федеральное агентство по делам молодёжи и ГБУ «Управление молодёжной политики» при поддержке управления информационной политики Липецкой области. Образовательный партнёр – Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».