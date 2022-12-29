Состоялась итоговая пятая сессия Молодёжного парламента в 2022 году. В мероприятии приняли участие председатель Липецкого областного Совета депутатов Дмитрий Аверов и заместитель губернатора региона Александр Рябченко.

Председатель Молодёжного парламента Владимир Посульченко выступил с докладом. Он отметил, что значительно обновился состав парламента: 14 из 42 депутатских кресел заняли новые сотрудники. В 2022 году проведено 62 мероприятия. Молодёжь участвовала в федеральных форумах, организовывала велопробег на День физкультурника, проводила квизы для студентов и школьников, проверяя знания значимых дат и событий Великой Отечественной войны. Запущен образовательный проект «Университет общественных наук», в рамках которого проводились просветительские мероприятия.

Молодые парламентарии занимались и нормотворчеством. Выступили с двумя инициативами по внесению изменений в федеральные законы. Два проекта касались поправок в областные законы, одна инициатива – изменений в нормативные акты города Липецка. Подведя итоги 2022 года, молодёжный парламент утвердил план работы на 2023 год.

Дмитрий Аверов пригласил депутатов «Молодёжки» принять участие в следующей сессии Липецкого областного Совета, которая состоится 2 февраля.

– Хочется, чтобы вы почувствовали законотворческое пространство, увидели процесс изнутри. Мы готовы делиться опытом, – обратился к младшим коллегам Дмитрий Аверов. – А навыки внесения инициатив будут полезны вам не только как членам Молодёжного парламента. Они пригодятся и в обычной жизни, кем бы вы в дальнейшем ни работали, где бы ни трудились.

Заместитель губернатора Александр Рябченко также отметил, что депутатам следует активнее заниматься волонтёрством, оказывать помощь социально незащищённым группам населения, таким как особенные дети, сироты и дети участников СВО.