Лагерь Прометей в этом году встретит детей новыми локациями. Готовятся к открытию молодёжный центр и бассейн. В субботу в лагере побывал губернатор региона Игорь Артамонов.

«Прометей скоро станет площадкой для проведения крупных мероприятий, в том числе окружного и федерального масштаба. Мы создали здесь современный молодёжный центр. Коворкинг-зоны, образовательные аудитории, студия звукозаписи, конференц-залы – три этажа для творчества и развития», – прокомментировал губернатор.

В первую смену детей будет готов принять новый летний крытый бассейн. Вода будет в нём подогреваться.