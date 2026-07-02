Молодёжный центр нового формата «Каменная гора» появится в Задонске

В Задонске будет создан молодёжный центр «Каменная гора» – новый для региона проект, объединяющий туризм, православие, образовательные и форумные форматы. Идея родилась из запросов местной молодёжи, озвученных в ходе стратегических сессий.

Проект стал победителем конкурса «Регион для молодых» и получил федеральную поддержку Росмолодёжи в размере почти 115 млн рублей.

На базе центра планируется подготовка экскурсоводов – специалисты востребованы в связи с развитием туристического потенциала Задонска. Учитывая статус города как православного центра региона, в центре будет предусмотрено пространство для встреч и бесед с духовными наставниками.

Также в центре разместятся Добро.Центр, местное отделение «Движения первых», компьютерный и хореографический залы. Концепция реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

«Мы создаём пространство, где молодёжь сможет не только проводить время с пользой, но и реализовывать собственные инициативы. Важно, что проект родился из запросов самих ребят», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.