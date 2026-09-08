Молока становится больше в Липецкой области

Рост производства молока продолжается в Липецкой области. Валовой надой в хозяйствах всех категорий увеличился на 4,7%.

За семь месяцев 2026 года в Липецкой области получено 209,9 тысячи тонн молока. Это на 9,5 тысячи тонн больше, чем за аналогичный период годом ранее.

В сельхозорганизациях региона с января по июль текущего года валовой надой молока составил 179 тысяч тонн (рост на 6,8%). Средний надой молока от одной коровы в крупных и средних сельхозорганизациях увеличился на 271 килограмм и достиг по итогам семи месяцев 6260 килограммов.

В регионе ежегодно растёт продуктивность молочного стада. В 2025 году был установлен очередной рекорд: надой молока от одной коровы в крупных и средних предприятиях составил 9992 килограмма.

Благодаря росту надоев в регионе увеличивается производство питьевого молока. С января по июль 2026 года пищевыми предприятиями области было произведено 134,2 тысячи тонн питьевого молока. Это на 16,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Рост валового надоя почти на 5% — это не просто статистика, а результат системной работы наших аграриев, модернизации ферм и рекордной продуктивности стада в 9992 килограмма с коровы. Сегодня этот успех напрямую конвертируется в продовольственную безопасность», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.