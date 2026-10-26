Монетная неделя разгрузит копилки жителей Липецкой области

Акция «Монетная неделя» стартовала в Липецкой области сегодня, 26 октября, и продлится до 7 ноября. В эти дни жители региона могут обменять мелочь на купюры. В банках деньги сразу зачислят на счёт. Помимо банков монеты принимают и магазины. Полный список точек — на сайте монетнаянеделя.рф. Принести можно мелочь, выпущенную не ранее 1997 года.

«Монетная неделя» проводится по всей России с 2023 года дважды в год — весной и осенью. Весной 2026 года жители Липецкой области сдали 1,2 млн монет на общую сумму 4,2 млн рублей. «Задача «Монетной недели» — вернуть в денежный оборот мелочь, которая порой годами лежит без дела в копилках и кошельках липчан. Плюс это напоминание, что пришло время избавиться от груза, конвертировав его в более удобный формат», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.