Строительство Экотехнопарка в Липецкой области возьмут под строгий контроль независимые эксперты и представители Общественной палаты Липецкой области. По инициативе руководителя палаты Ирины Бурмыкиной регион посетил один из ведущих федеральных экспертов, председатель Российского экологического общества, председатель Общественно-экспертного совета по нацпроекту «Экология» Рашид Исмаилов.

На рабочей встрече с ним в правительстве Липецкой области Ирина Бурмыкина отметила, что по вопросу строительства Экотехнопарка в Общественную палату области поступали обращения липчан. «Мы готовы сами подключиться и привлечь муниципальную палату к совместной работе, для того чтобы усилить общественный мониторинг за реализацией проекта и расширить возможности экспертного сопровождения», – сказала Ирина Бурмыкина. Она добавила, что этот проект для региона крайне важен, к нему приковано общественное внимание. «В составе палаты есть профессиональные экологи, и мы вместе с представителями всех заинтересованных сторон могли бы дать независимую оценку проекта Экотехнопарка», – предложила Ирина Бурмыкина.

Рашид Исмаилов поддержал инициативу Общественной палаты Липецкой области, подчеркнув важность полного и открытого информирования жителей о том, что происходит на территории региона. «И общественность, и население, и эксперты должны принимать самое непосредственное участие в работе над этим проектом. Экотехнопарк – современный и цивилизованный подход к обращению с отходами. Такие объекты в России строятся с соблюдением всех норм природоохранного законодательства. При этом людям необходимо подтверждение, что возведение Экотехнопарка безопасно и не несет им никаких угроз, нужно развеять слухи и сомнения жителей по поводу его строительства. Все, что реализуется по нацпроекту «Экология», должно быть обеспечено общественным контролем. Такая практика существует, и в ходе работы с Общественной палатой Липецкой области, с независимыми федеральными экспертами мы готовы этим заниматься, например, в составе мониторинговой группы – открытой коммуникационной площадки по строительству Экотехнопарка», – заявил Рашид Исмаилов.

Участвовавший в рабочей встрече вице-губернатор Липецкой области Игорь Кремнёв отметил, что в ходе реализации национального проекта «Экология» и по указу Президента России необходимо до 2030 года обеспечить стопроцентную сортировку ТКО и в два раза уменьшить захоронение отходов. «Для достижения данных показателей в регионе, в частности, реализуется проект строительства Экотехнопарка, – сказал Игорь Кремнев. – Мы стремимся сделать этот процесс максимально прозрачным для жителей области и соответствовать всем необходимым экологическим нормам и требованиям законодательства. Хорошо, что к нашей работе подключаются независимые федеральные эксперты для полной и достоверной оценки всех принимаемых решений».

По итогам рабочей встречи ее участники договорились сформировать Мониторинговую группу по общественно-экспертному сопровождению строительства Экотехнопарка. Авторитетное мнение федеральных и региональных экспертов, а также представителей общественности позволит повысить доверие липчан и обеспечить экспертный и общественный контроль экологической безопасности объекта, его соответствие проектно-сметной документации.