Новую программу в концертном зале «Унион» представит Липецкий государственный оркестр русских народных инструментов. Моноспектакль «Буду петь!» рассказывает о многогранной личности поэта Сергея Есенина, затрагивая разные периоды его жизни и творчества, приближая зрителя к самой сути его таланта. Постановка получила высокую оценку со стороны Александры Есениной – внучатой племянницы поэта, и пользуется популярностью в культурной среде.

Концерт-спектакль в Липецке покажут в пятницу, 19 ноября, в 15.00 и в 19.00. Билеты – на сайте unionzal.ru и в кассе концертного зала «Унион». По «Пушкинской карте» спектакль можно посетить бесплатно, сообщает LipetskMedia. В исполнении Липецкого государственного оркестра русских народных инструментов и солистов Липецкой филармонии (Артем Тарасов, баритон, Андрей Стефанович, гитара) прозвучат песни на стихи великого русского поэта.

Образ лирического героя в литературно-музыкальном спектакле исполнит Вадим Дзюба – актер театра и кино, популяризатор русской поэзии. Он окончил театральный факультет Воронежского государственного института искусств, прошёл обучение в IX Международной летней театральной школе Союза театральных деятелей РФ. Сейчас актёр служит в Московском областном государственном театре юного зрителя. В 2019 году Вадим стал лауреатом в номинации «Лучшая мужская роль» фестиваля «Тургеневская театральная Москва».

«Концертные залы и площадки, театры и дворцы культуры Липецкой области постоянно приглашают любителей искусства на самые разнообразные спектакли и премьеры, знакомство с которыми расширяет кругозор и развивает художественный вкус», – неоднократно отмечал глава региона Игорь Артамонов. Все мероприятия проводятся с соблюдением действующих ввиду эпидемической обстановки ограничений.