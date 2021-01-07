Монтаж катка в парке Победы выполнен на 70%. Завершено строительство помещения, в котором будут располагаться кафе, прокат коньков и раздевалки. Сейчас специалисты приступили к внутренней отделке – полы павильона залили бетоном, уже завтра их начнут облицовывать плиткой.

Смонтирована и площадка для катания 20 на 40 метров. Её основание застелили утеплителем. Сейчас здесь прокладывают систему труб протяженностью более 11 тысяч метров – по ним будет циркулировать жидкость-хладоген. Как только работы закончат, трубы подключат к коллектору, а его к морозильной установке – чиллеру.

– Уже завтра мы планируем смонтировать и недостающее ограждение, после чего приступим к заливке самого катка, – поделились специалисты.

Толщина ледяного покрытия составит около 10 сантиметров – поддерживать его в хорошем состоянии планируют с помощью специальной заливочной машины.

Площадку для катания липчане смогут использовать даже при плюсовой температуре, сообщили в пресс-службе администрации г. Липецка.