Монумент липецкому известняку появился в Липецке

Монумент основе цемента — липецкому известняку — появился Липецке на центральной площадке липецкого цемзавода, который входит в холдинг ЦЕМРОС. Сооружение представляет собой две глыбы известняка, на одной из которых расположена информационная табличка.

За простой конструкцией скрывается глубокий смысл. Липецкий известняк действительно уникален для цементного производства. Цемент, произведённый из него, — низкощелочной. Он подходит для возведения массивных гидротехнических сооружений. Его выбирают при масштабных проектах: он идеально подходит для мостов, высотных зданий, станций метро. Липецкий цемент использовался на ведущих стройках страны: при возведении Храма Христа Спасителя, международного делового центра «Москва-Сити», станций метрополитена и Лахта-центра в Санкт-Петербурге, а также практически всех промышленных и жилых объектов Липецкой области 60–90-х годов. За последние годы на липецком цементе построены доменная печь НЛМК «Россиянка», заводы BEKART и ЙОКОХАМА в ОЭЗ «Липецк», отель «Mercure».

Сырьё для цемента — известняк и глину — предприятие добывает из собственного карьера, расположенного на Сокольском участке Сокольско-Ситовского месторождения. Этому карьеру уже 60 лет, но запасов хватит ещё лет на 100. Современное развитие предприятия включает масштабную модернизацию. Реализуется крупный инвестиционный проект по улучшению качества сырьевой муки, проводится регулярное обучение персонала, осуществляется строгий контроль на всех этапах производства. В первую очередь модернизация касается увеличения доли производства сепарированного цемента. На выходе — уникальный известняк превращают во всё более качественный цемент.

«Монумент известняку является символом не только уникальности добываемого здесь ресурса, но и напоминанием о значении цементного производства для развития региона», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.