Новое дорожно-транспортное происшествие с участием мототехники произошло в Добринском районе. Пострадал семнадцатилетний подросток.

Как рассказал инспектор ДПС, лейтенант полиции Виктор Злобин, в половине восьмого вечера в дежурную часть ОМВД России по Добринскому району поступило сообщение о том, что на 3 километре грунтовой автодороги п. Петровский — д. Лавровка (Мордовский район Тамбовской области) произошло ДТП, имеется пострадавший.

Сотрудники ОГИБДД по прибытии выяснили, что водитель мопеда «Альфа», незарегистрированного в установленном порядке, допустил столкновение с автомобилем ЛАДА-212140, которым управляла 51-летняя женщина.

После происшествия несовершеннолетний водитель мопеда был доставлен попутным автомобилем в приемное отделение ГУЗ «Добринская ЦРБ». Медики диагностировали у пострадавшего сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. В момент аварии водитель мопеда был без мотошлема. Предварительной причиной аварии стало нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части.