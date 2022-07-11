8 июля в Добринке произошло дорожно-транспортное происшествие. В начале десятого вечера около одного из домов по улице Советской несовершеннолетний водитель мопеда «Альфа» допустил наезд на прицеп ГКБ-8551, стоящего автомобиля КАМАЗ-55102.

Подросток не имел права управления транспортным средством и был без средств индивидуальной защиты, в том числе без мотошлема.

В результате аварии водитель мопеда на автомобиле скорой медицинской помощи был доставлен в приемное отделение ГУЗ «Добринская ЦРБ». При осмотре у него диагностировали травмы различной степени тяжести: закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленную рану лица и ссадины.

ОГИБДД ОМВД России по Добринскому району обращается к родителям несовершеннолетних с просьбой не доверять управление данным ТС, если у ребенка еще нет на него права управления. А если они садятся за руль, то должны иметь на себе средства индивидуальной защиты.