Мороз и солнце – время для прогулок

Жительница Добринки Наталия Игнатова совершает пешие и велосипедные прогулки по родному краю в любое время года.

В морозные январские деньки, когда многие из нас кутаются в воротники и спешат поскорее добраться до тепла, она отправляется полюбоваться красотой зимних пейзажей и запечатлеть ее на фотокамеру своего мобильного телефона.

На этой неделе маршрут любительницы природы лежал в окрестности с. Пушкино.

— На рейсовом автобусе доехала до с. Новочеркутино, — рассказывает Наталия Владимировна. — Оттуда прошла пешком по саду в сторону деревни Веселовки, потом спустилась к роднику. Добралась от реки Плавицы до Малой Отрады. Дорога была нелегкой: где-то приходилось через завалы валежника пробираться, где-то идти по санному или лыжному следу.

На реке Плавице.

А конечной целью путешествия нашей героини стал парк в центре с. Пушкино.

— Вы не представляете, какое это удовольствие в солнечный морозный денек погулять среди роскошных хвойных деревьев, — делится собеседница. — В местном парке несколько видов елей, сосен, туи, можжевельника. Идешь по тропинке и душа замирает от восторга, вызванного природной красотой! Люблю такие зимы, когда все вокруг укрыто белоснежной скатертью, искрящейся под яркими лучами солнца.

Мягкие иголки сосны Веймута.

Зимняя прогулка заняла у Наталии Игнатовой три часа. За это время, подсчитала она, прошла 20 тысяч шагов (это приблизительно 16 километров). Домой вернулась снова на рейсовом автобусе бодрой и в хорошем настроении, уже задумывая следующий поход по красивейшим местам нашего добринского края.

Фото Наталии Игнатовой.