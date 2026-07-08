Мороженое, десерты и пищевой лёд будет производить новый резидент ОЭЗ «Липецк»

Компания «НОРДЕН», с которой на ПМЭФ-2026 было подписано соглашение о сотрудничестве, получила свидетельство резидента особой экономической зоны «Липецк». Предприятие разместится на Елецкой площадке ОЭЗ.

Производить планируют мороженое, замороженные ягоды в шоколаде и пищевой лёд. Продукция будет поставляться как на российский рынок, так и на международный. Выбор Липецкой области обусловлен в том числе развитой логистической инфраструктурой.

Открытие фабрики запланировано на 2028 год. На предприятии будет создано 200 рабочих мест.

На встрече с руководством компании обсуждались вопросы кадрового обеспечения. губернатор Игорь Артамонов рассказал о подготовке специалистов в елецком кластере «АгроХимБиоТех», открытом по нацпроекту «Молодёжь и дети».

«Получение статуса резидента – важный этап, который переводит проект в практическую плоскость. Для нас важно, что предприятие даст рабочие места жителям Ельца и округа, а наши учебные заведения уже готовят специалистов нужного профиля», – отметил глава региона.