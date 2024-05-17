В течение пяти дней, с 17 по 21 мая, в китайском городе Харбин при поддержке Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) проходит фестиваль-ярмарка «Сделано в России», на котором российские компании представляют свою продукцию китайскому потребителю. В числе участников производитель мороженого АО «ЛИПЕЦКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ» из Липецкой области. Компания презентует свою продукцию потенциальным покупателям, а также проведет целевые переговоры с потенциальными партнерами – дистрибьюторами и представителями торговых сетей.

«Фестиваль-ярмарка сочетает в себе b2c и b2b-продвижение. С одной стороны, мы даем возможность местным жителям, конечным потребителям, познакомиться с нашей продукцией здесь и сейчас — попробовать ее на вкус и сразу же приобрести. С другой стороны, мы организуем деловую миссию и целенаправленно ищем заинтересованных партнеров, чтобы наши компании общались уже с «теплыми» контактами», — поделилась генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

Фестиваль-ярмарка «Сделано в России» проходит в рамках VIII Российско-Китайского Экспо и Харбинской международной торгово-экономической ярмарки. Он станет вторым организованным РЭЦ фестивалем «Сделано в России» в Китае – первый прошел в провинции Ляонин с 27 января по 4 февраля. На этот раз более 80 компаний при поддержке РЭЦ на ЭКСПО представят свою продукцию.

«Выход на внешние рынки возможен только при соответствии продукции всем стандартам качества, и наши предприниматели это хорошо понимают. При этом Липецкая область активно наращивает внешнеэкономические связи, а это означает, что липецкие товары конкурентоспособны в мировом масштабе», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.