Бизнес-омбудсмен Липецкой области Александр Бабанов принял участие в совещании по вопросам маркировки молочной продукции.

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Руководителем проектов товарной группы «молоко» Тиграном Аветисяном была продемонстрирована дорожная карта, в соответствии с которой с 1 июня 2021 года вводится обязательная маркировка для мороженого и сыров, с 1 сентября 2021 года – для молочной продукции сроком годности более 40 дней, с 1.12.2021 – сроком 40 дней и менее.

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Что касается фермеров, то для них маркировка при продаже через собственную розницу будет действовать с 1 декабря 2022 г.

В части удорожания упаковки вследствие нанесения специального кода главный инженер АО «Липецкий хладокомбинат» Сергей Лутовиннов озвучил прогноз – 15%, хотя среди присутствующих предпринимателей были опасения 30-процентного увеличения ее стоимости.

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Представитель типографии ООО «Оптифлекс» по данному вопросу пояснил, что цена изготовления «готового кода» для маркирования напрямую зависит от объема заказанной продукции. Соответственно, чем выше объем, тем ниже цена за единицу изделия.

Минимальный размер кода «Data matrix» составляет 0,5 см х 0,5 см.

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На сегодняшний день уже действует обязательная маркировка изделий из натурального меха, табачной продукции, лекарств и обуви, фотоаппаратуры и ламп вспышек, парфюмерии, шин и покрышек, одежды и белья.