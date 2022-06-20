Чемпионат Липецка по морскому многоборью в дисциплине парусная гонка, приуроченный к 350-летию со дня рождения Петра I, состоялся в прошедшую субботу. Открытие состязаний прошло на главной сцене Нижнего парка, где спортсменам рассказали интересные факты биографии Петра I.

В соревнованиях приняли участие более 30 спортсменов из Липецка и Воронежа. Погодные условия подарили широкий спектр эмоций и участникам, и зрителям. Команды ходили под парусом и в сильный ветер, и в дождь, и в штиль. Гонки продолжались более пять часов. Сильнейшим оказался экипаж из Липецка с рулевым Павлом Борисовым. Второе место также заняла липецкая команда с рулевым Александром Галкиным. На третьем месте – экипаж из Воронежа, рулевой Геннадий Карелин. Все участники награждены памятными медалями и грамотами.

Как сообщил президент Федерации морского многоборья Липецкой области Дмитрий Борисов, 31 июля спортсмены будут соревноваться на фестивале гребли на ялах ко Дню Военно-морского флота, а 19 августа запланированы всероссийские соревнования в Саратове.

«Победы наших спортсменов и проведение в Липецкой области разнообразных турниров очень важны для популяризации здорового образа жизни и приобщения жителей региона самого разного возраста к занятиям массовой физической культурой и спортом», – считает губернатор Игорь Артамонов.