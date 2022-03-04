В рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание» национального проекта

«Образование» в школе села Талица состоялось открытие военно-морского кадетского класса имени вице-адмирала Сергея Алексеевича Бутова.

Присягу принял 21 кадет. Десять из них девочки, но они наравне с мальчишками готовы маршировать на плацу и постигать основы военного дела. Руководителем класса назначен капитан 2 ранга Юрий Михеев.

С учащимися кадетского класса будут проводиться дополнительные занятия по специальной программе, в том числе по физической и строевой подготовке. Школьники познакомятся с историей флота России, основами морского дела, научатся различать типы кораблей.

Мальчишки и девчонки зачислены в кадеты на конкурсной основе. Немаловажным условием была хорошая успеваемость и физическая подготовка. Такой класс для Елецкого района уникален. Успешное обучение в нем позволит поступить в военно-технические и морские вузы страны.