Мошенники стали обходиться без данных карты: они используют сервис снятия наличных денег по QR-коду, который стал доступен в некоторых банках. Специалисты липецкого отдела Банка России призывают жителей региона сохранять бдительность, чтобы не стать жертвой преступников.

Схема обмана выглядит так. Мошенники звонят людям под видом сотрудников банков, сообщают о якобы несанкционированном запросе на снятие денег со счета и просят прислать QR-код, чтобы отменить операцию. Аферисты рассчитывают на то, что потенциальная жертва не в курсе особенностей кода и легкомысленно относится к изображению с черно-белыми квадратиками, поэтому легко может им поделиться.

Заполучив код, лжесотрудники банков просто снимают деньги в банкоматах со счета обманутого человека.

«Ни с кем и никогда не делитесь QR-кодом на выдачу наличных. Также не храните его изображение в телефоне или в распечатанном виде. Это конфиденциальные данные, которые нужно держать в секрете. А главное – не вступайте по телефону в диалог с незнакомцами, которые говорят о деньгах. Сохраняйте хладнокровие и бдительность, чтобы не лишиться собственных средств», – рекомендует начальник отдела безопасности липецкого отделения Банка России Алексей Беляев.