За прошедшие сутки восемь жителей Липецкой области стали жертвами мошенников.

Так, 48-летнему липчанину позвонили «сотрудники банка» и сообщили, что на его имя оформили кредит. Когда мужчина возмутился и сказал, что никаких займов он не брал, ему тут же предложили решение проблемы — оформить новый кредит на 160 тыс. рублей для погашения старого. Затем полученные деньги необходимо было перечислить якобы на специальный резервный счет. Когда мужчина сделал все необходимые действия, он понял, что его обманули, и обратился в полицию.

В свою очередь, лжесотрудники банка предложили 34-летней липчанке заменить карту платежной системы Mastercard на «Мир». Женщина согласилась на предложение и по указаниям «конусльтантов» перевела на якобы безопасный счет 90 тыс. рублей.

Помимо этого, крупной суммы денег также лишилась 50-летняя жительница областного центра. Женщина пыталась купить несколько товаров через интернет-магазин. С ее карты были списаны 129 тыс. рублей. В итоге «удачной» покупки потерпевшая осталась без денег и товаров.

В аналогичной ситуации оказался 35-летний житель Долгорковского района. Мужчина лишился 23 тыс. рублей при покупке сельскохозяйственных химикатов.

А у 48-летней жительницы областного центра похитили 6000 рублей при покупке одежды в соцсетях.

Также 24-летний липчанин пытался продать кофемашину через сайт объявлений. Ему позвонил неизвестный, который заинтересовался товаром и попросил данные карты для перевода. Когда потерпевший дал информацию, с его счета сняли 2949 рублей.

Под таким же предлогом мошенники похитили у 41-летней липчанки 3400 рублей когда она перешла по предложенной интернет-ссылке.

85-летней пенсионерке из областного центра сообщили неизвестные, что ее внучка совершила ДТП и ей грозит уголовная ответственность. Однако, по заверениям мошенников, вопрос можно решить, не доводя до суда – отдав компенсацию пострадавшей стороне. Пожилая дама согласилась на уговоры незнакомцев и отдала им 30 тыс. рублей прямо на пороге своего дома.