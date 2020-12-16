Мошенники под видом медиков и волонтеров оставляют пожилых жителей Липецкой области без денег

Используя ограничения, введенные на территории Липецкой области в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, мошенники проникают в дома пожилых жителей под видом волонтеров или медицинских работников.

Так, 14 декабря в г. Ельце к пенсионерке под видом медицинского работника проник неизвестный, который, воспользовавшись преклонным возрастом женщины, тайно похитил принадлежащие ей денежные средства в размере 100 000 рублей.

Аналогичным образом мошенники обманули пенсионера, проживающего в г. Липецке, проникнув в его дом под видом волонтеров. Злоумышленники похитили сбережения в размере 170 000 рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище).

В настоящее время следственными органами проводятся мероприятия по установлению виновных.

В прокуратуре Липецкой области призывают граждан быть бдительными, не поддаваться на уловки мошенников, поскольку расследование таких преступлений представляет особую сложность.

Если неизвестные представились вам сотрудниками правоохранительных органов иных органов перезвоните в соответствующий орган, проверьте полномочия обратившихся к вам лиц либо обратитесь за помощью к близким.