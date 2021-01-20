В Липецкой области активизировались мошенники. С автоответчика они совершают звонки лицензиатам от имени областного управления потребительского рынка и ценовой политики и сообщают: «…за вами числится задолженность по штрафам. Если в ближайшее время оплата не поступит, то последует приостановка действия лицензии…».

В управлении напоминмают, что решение о приостановлении действия лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции или о направлении в суд заявления об аннулировании такой лицензии доводится лицензирующим органом до лицензиата в письменной форме и/или направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, по которому лицензирующий орган осуществляет переписку.

Направление решений, извещений, уведомлений с использованием электронной подписи, с мотивированным обоснованием происходит в течении 3 дней со дня принятия решения о приставлении действия лицензии.

На основании п. 4 Федерального закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

“Если возникнут вопросы, обращайтесь в отдел лицензирования, разрешительной деятельности в области рекламы тел.: 8 (4742) 72-25-13”, – посоветовали в управлении потребительского рынка и ценовой политики.