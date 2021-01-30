В период с марта 2019 по декабрь 2019 года 31-летняя липчанка под предлогом поставки бытовой техники и мебели из дальнего зарубежья завладела денежными средствами в размере 997 340 рублей, принадлежащих трем гражданам областного центра.

Злоумышленница выступала в роли посредника между покупателем и продавцом, требуя стопроцентную предоплату наличными денежными средствами. В установленные даты поставки товара, покупатели его так и не получили.

В течение 2020 года подозреваемая объясняла непоставку заказанного и оплаченного товара пандемией и закрытыми границами. После обращения потерпевших в полицию злоумышленница заявила, что она передавала полученные денежные средства другому посреднику, который и не выполнил свои договорные обязательства. В настоящее время следствию предстоит выяснить истинные мотивы совершения преступления.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное в крупном размере». В соответствии с действующим законодательством максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет. Расследование продолжается, сообщает УМВД России по Липецкой области.