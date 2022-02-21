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Приговором Советского районного суда г. Липецка 25-летняя липчанка признана виновной в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Как установлено материалами уголовного дела, подсудимая, вступив в предварительный преступный сговор с неустановленными в ходе следствия лицами, представившись сотрудником Пенсионного фонда РФ, сообщила пенсионерке о предстоящей деноминации денежных средств и предложила обменять ее сбережения на банкноты нового образца.

Доверившись мошеннице, потерпевшая передала ей 560 тыс. рублей, которыми та распорядилась по собственному усмотрению.

В ходе расследования возбужденного по данному факту уголовного дела, подсудимой было предъявлено обвинение по ч.3 ст.159 УК РФ.

Подсудимая полностью признана свою вину, частично возместила потерпевший причиненный материальный ущерб.

При назначении наказания суд принял также во внимании наличие на ее иждивении малолетнего ребенка.

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновную к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.